Лукашенко одобрил кандидатуру гендиректора "БелАЗа"

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что Лукашенко принял Сергея Никифоровича на пост гендиректора "БелАЗа". Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.
Известно, что Сергей Никифорович ранее занимал должность директора ОАО "Кузлитмаш" в Пинске.
Напоним, что предыдущий руководитель "БЕЛАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик в июне 2020 года был назначен на пост министра промышленности Белоруссии.
Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации.
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