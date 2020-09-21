Лукашенко одобрил кандидатуру гендиректора "БелАЗа"

Управляющим "БЕЛАЗ-Холдинг" станет Сергей Никифорович.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что Лукашенко принял Сергея Никифоровича на пост гендиректора "БелАЗа". Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

Известно, что Сергей Никифорович ранее занимал должность директора ОАО "Кузлитмаш" в Пинске.

Напоним, что предыдущий руководитель "БЕЛАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик в июне 2020 года был назначен на пост министра промышленности Белоруссии.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации.

Видео: Telegram/Пул Первого