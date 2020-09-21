Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации

Он заявил, что государство всегда будет поддерживать заводы, так как они являются достоянием и брендом Белоруссии.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что Александр Лукашенко против провидения приватизации предприятий Белоруссии. Об этом он заявил во время назначения Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ".

По словам Лукашенко, в Белоруссии власть всегда будет поддерживать заводы, так как они являются достоянием и брендом страны. Также он отметил, что "нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации".

Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня Александр Лукашенко

Также Лукашенко заявил о важности развития частного сектора.

Ранее мы сообщали о том, что МИД России посчитал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии.

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