МИД России посчитал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

В ведомстве считают, что эта тема далека от реальной защиты прав человека.

Министерство иностранных дел России посчитало ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Отметим, резолюция Совета по правам человека при ООН призвала Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. За документ с данными формулировками проголосовало 23 государства, 22 воздержались, против выступили двое.

Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной. цитата из сообщения МИД РФ

В российском ведомстве считают, что группа государств во главе с ЕС навязала СПЧ "однобокую политизированную дискуссию". В МИДе считают, что эта тема далека от реальной защиты прав человека, зато прослеживается вмешательство во внутренние дела независимого государства.

В МИД РФ считают, что подобные действия несовместимы с принципами международного права и положениями устава ООН, так её члены ни в праве оценивать результаты выборов в странах, которые также являются членами ООН.

Ранее Вашингтон восстановил санкции ООН против Ирана.

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