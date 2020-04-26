В Госдуме попросили ГП проверить сериал "Зулейха открывает глаза"

После выхода сериал шквал негодования в обществе.

В Госдуме направили запрос в Генпрокуратуру и Минкульт с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих. Автором стал глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

На сайте комитета говорится, что сериал "очерняет историю страны", "раскалывает общество" и "оскорбляет верующих, в том числе руководителей религиозных организаций". Гаврилов попросил Минкульт перестать

Для многонационального народа России очень важно мнение религиозных организаций и общин традиционных конфессий, в частности мусульманской уммы

Сергей Гаврилов

Почему сериал вызвал шквал негодования в обществе можно прочесть здесь.

Сюжет сериала "Зулейха открывает глаза" основан на одноименном романе Гузель Яхиной. Действие разворачивается в 1930 году. По сюжету красногвардейцы убивают мужа главной героини — татарской крестьянки. Саму женщину раскулачивают и отправляют в Сибирь.

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