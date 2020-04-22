Сериал "Зулейха открывает глаза" вызвал шквал негодования в обществе

Картину называют антисоветской и русофобской.

В четверг, 23 апреля, в эфир телеканала "Россия-1" выйдет заключительная серия исторической драмы "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Несмотря на то, что сериал установил рекорд телесезона по просмотрам, с самых первых серий в обществе не утихают споры.

Некоторые зрители обрушили на картину целый шквал негодований. Они яростно критикуют ее в соцсетях и на форумах. Сериал называют антисоветским, антироссийским и русофобским и обвиняют в осквернении советской истории всех, кто причастен к съемкам, а именно писательницу Гузель Яхину, на книге которой основан сюжет, и телеканал, на котором транслируется "Зулейха". Множество отзывов об экранизации, к примеру, собраны на портале svoboda.org.

Одними из первых сериал раскритиковали члены партии "Коммунисты России". Они обвинили писательницу и режиссера в искажении жизни татарского народа, его обычаев и ментальности. Далее Мусульмане России выразили свое негодование и оскорбление. Они заявили о недопустимости присутствия в картине интимной сцены в мечети, а также перечисление имен российских представителей мусульманского духовенства в качестве имен политзаключенных.

Но у сериала нашлись и защитники, в их числе спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актриса Лия Ахеджакова, историк Николай Сванидзе, писательница Людмила Улицкая, а также музыкант Андрей Макаревич. Последний напомнил критикам, что книга Гузель Яхиной, по которой и был снят сериал, несколько лет назад получила много премий и стала бестселлером.

Режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" Егор Анашкин также отреагировал на проклятия в адрес него, Яхиной и Хаматовой. Он подчеркнул, что во время работы над картиной проходили консультации с историками и сотрудниками музеев. Кинематографист заявил, что его бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это "не так"

Показ сериала "Зулейха открывает глаза" стартовал на телеканале "Россия-1" 13 апреля. Действие разворачивается зимой 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют из татарской деревни в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды.

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Видео: YouTube / Россия 1