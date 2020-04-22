Студия Disney начала работу над третьим сезоном "Мандалорца"

Проект находится на стадии предпроизводства.

Компания Disney приступила к работе над третьим сезоном сериала "Мандалорец". Об этом сообщает издание Variety.

По данным источника, проект находится на стадии предпроизводства. Разработкой сценария занимается шоураннер Джон Фавро. Над концепцией третьего сезона сериала работает художественный отдел во главе с вице-президентом Lucasfilm Дагом Чаном.

Выход второго сезона "Мандалорца" запланирован на октябрь 2020 года. По сюжету одинокий мандалорец-наемник, представитель некогда могучей расы благородных воинов, вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества на краю обитаемой галактики.

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Видео: YouTube / OleGoach