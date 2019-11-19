Премьеру "Венома 2" перенесли на 2021 год

Компания Sony Pictures решила перенести премьеру фильма "Веном 2". Об этом сообщило издание Variety.
Изначально выход картины был запланирован на октябрь 2020 года. Теперь сроки перенесли на восемь месяцев – на 25 июня 2021 года.
Известно, что сиквелу "Венома" присвоили официальное название Venom: Let There Be Carnage. Оно представляет собой игру слов. С одной стороны, это отсылка к злодею Карнажу, с другой стороны, название можно перевести как "Да начнется резня".
Первый фильм о "Веноме" собрал в мировом прокате 855 млн долларов. Режиссером второй части стал Энди Серкис. Главную роль в сиквеле по-прежнему играет Том Харди. В суперзлодея Карнажа перевоплотится американский актер Вуди Харрельсон.
Ранее мы публиковали первые кадры с Карнажем из "Венома-2".
Видео: YouTube / Ermax
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