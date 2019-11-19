В сети появились первые кадры с Карнажем из "Венома-2"

Роль главного злодея исполнит Вуди Харрельсон.

Зрителям впервые показали, как будет выглядеть главный антагонист Венома – Карнаж. В сети появились кадры из сцены после титров первой части фильма.

Не смотря на то, что качество слитых в сеть снимков оставляет желать лучшего, на них можно разглядеть Карнажа. На одном из них виден красный силуэт с огромными белесыми глазами, на другом – красные руки с длинными пальцами и когтями.

Карнаж – это суперзлодей из вселенной Marvel. Этот персонаж впервые появится на экранах во второй части фильма "Веном". Ранее стало известно, что эта роль досталась американскому актеру Вуди Харрельсону. Если Веном сидит в журналисте Эдди Броке, то ужасающий красный Карнаж выбрал в качестве носителя серийного убийцу Клетуса.

Премьера фильма запланирована на 2 октября 2020 года. Однако в связи с распространением коронавируса в производстве возникли задержки, и выход картины перенесли на неопределенный срок.

Ранее мы писали, что Роберт Дауни-младший может вернуться к роли Железного Человека.

Фото: Instagram / tomhardy, Twitter / 7thSierra Movies