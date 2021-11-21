Зрители увидят проект в марте следующего года.

Вышел тизер мини-сериала "Сантехники Белого дома", который будет показан публике на американском телеканале HBO. Известно, что речь идет о пчтисеринойм триллере. Основой истории стали предпосылки и последствия Уотергейтского скандала. Презентация запланирована на март 2023 года. Главные роли исполнили Вуди Харрельсон и Джастин Теру. Актеры играют бывших агентов Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований Говарда Ханта и Гордона Линди, которые рзработали план по заказу президента США Ричарда Никсона по проникновению в штаб-квартиру Демократической партии. События произошли в 1972 году. Они привели к импичменту главы государства. Отметим, что в "Сантехниках" также снимались Лина Хиди, Донал Глисон, Джуди Грир, Кэтлин Тёрнер, Кирнан Шипка, Ф. Мюррей Абрахам и Джон Кэррол Линч. Шоураннерами и сценаристами проекта выступили авторы "Вице-президента" Алекс Грегори и Питер Хайк.

Фанаты заметили секретный фрагмент S.T.A.L.K.E.R. 2 на TGA длительностью в две секунды.

Фото и видео: HBO