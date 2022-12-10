Фанаты заметили секретный фрагмент S.T.A.L.K.E.R. 2 на TGA длительностью в две секунды

Пользователи детально разобрали несколько секунд видео на "новые фишки" игры.

Фанаты компьютерной игры заметили секретный фрагмент из нового проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 на TGA длительностью в две секунды. Эти видеозаписи появились в ролике от компании Xbox, показанной на торжественной церемонии вручения наград The Game Awards 2022. За счет демонстрации новинок, пользователи раскрыли детали, о которых ранее авторы и создатели не сообщали клиентам. Пользователь под ником "Маслоуничтожитель" на YouTube-канале уточнил, что увидел в кадрах то, что основной персонаж "Сталкера" будет иметь шкалу голода и сна, а также сможет кидать болты, на которые реагирует аномалия. Он уверен в том, что хват болта игровым персонажем останется такой же, как и в модификации Gunslinger Mod. Юзер также зафиксировал, что у персонажа есть полоса здоровья героя и выносливости, которая разделена на два сектора. Дополнительно он обратил внимание на тот момент, что в игре аномалии будут способны поднимать обломки в своем окружении.

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Фото и видео: YouTube / Xbox