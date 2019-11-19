Том Харди показал главного антагониста из "Венома 2"

На снимке можно увидеть суперзлодея Клетуса Кэссиди в исполнении Вуди Харрельсона.

Исполнитель главной роли в фильме "Веном" Том Харди опубликовал в Instagram снимок, на котором можно увидеть главного антагониста из предстоящего сиквела. Мировая премьера блокбастера запланирована на 1 октября 2020 года.

На фото показан суперзлодей Клетус Кэссиди, которого сыграл американский актер Вуди Харрельсон. Персонаж находится уже не в тюремной камере, он надел костюм и сменил прическу. В подписи к публикации Том Харди поприветствовал своего врага по фильму.

Во второй части фильма зрителям впервые покажут симбиота Карнажа. И если Веном сидит в журналисте Эдди Броке, то ужасающий красный Карнаж выбрал в качестве носителя серийного убийцу Клетуса.

Ранее мы писали, что на ТНТ стартовал показ сериала "Домашний арест".

Фото: Instagram / tomhardy