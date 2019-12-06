На ТНТ стартовал показ сериала "Домашний арест"

Ранее сериал был доступен только для подписчиков платной видеоплатформы Premier.

В понедельник, 17 февраля, на телеканале ТНТ стартовал показ сериала Семена Слепакова "Домашний арест". Онлайн-премьера картины состоялась еще летом 2018 года. За это время сериал получил массу наград, а критики похвалили создателей за смелость, актуальную сатиру и самобытность.

Сюжет рассказывает о мэре небольшого города, который попался на взятке. В качестве меры пресечения ему назначили домашний арест по месту прописки. Коллизия в том, что чиновник прописан не в своем шикарном особняке, а в коммунальной квартире, в которой когда-то родился и вырос. Решением суда он попадает в коммунальный ад и оказывается во власти простых обитателей старой квартиры. Главные роли исполнили Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Светлана Ходченкова и Александр Робак.

Ранее сериал был доступен только для подписчиков платной видеоплатформы Premier. Некоторые эксперты опасаются, что с выходом на широкие экраны "Домашний арест" ждет судьба "Слуги народа" с Владимиром Зеленским, которого сняли с эфира по политическим причинам. В сериала Семена Слепакова содержится много сатиры в отношении чиновников и действующих властей.

Ранее мы писали, что Слепаков высмеял борьбу с коррупцией в России.

Фото: kinopoisk.ru

Видео: YouTube / Телеканал ТНТ