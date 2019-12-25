Официально новый контракт еще не был подписан, однако такие договоренности уже есть.

Появились слухи, что Роберт Дауни-младший может вернуться к роли Железного Человека. В настоящий момент студия Marvel ведет переговоры с актером. Официально новый контракт еще не был подписан, однако такие договоренности уже есть. Об этом пишет сайт wegotthiscovered.com, ссылаясь на слова достоверного источника.

Как оказалось, основной причиной, почему Дауни-младший разорвал сотрудничество с Marvel, стал размер гонорара. Однако после провального фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" актер изменил свое решение и значительно снизил цену.

По словам инсайдеров, Тони Старк в исполнении Роберта Дауни-младшего может появиться в сериале Marvel "Железное сердце". Причем он будет не один, а вместе с Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Потс. Новый сериал будет посвящен девушке-вундеркинду Железное сердце, преемнице Железного человека.

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Фото: Instagram / robertdowneyjr