Дженнифер Лоуренс может стать первым ЛГБТ-героем в "Стражах Галактики"

Третья часть "Стражей Галактики" должна выйти на экраны в следующем году и стать продолжением истории Питера Квилла и его команды. Как сообщает надежный источник портала We Got This Covered, в фильме появятся новые герои, некоторые из которых сыграют важную роль в будущем киновселенной Marvel.
В частности, в новых "Стражах Галактики" может появиться Мундрагон. Это телепатка и мастер боевых искусств, а также потерянная дочь Дракса, одного из главных героев фильма. На эту роль рассматривают Дженнифер Лоуренс.
Стоит отметить, что в графических романах Мундрагон состоит в однополых отношениях с Филой-Велл. Если Marvel перенесут эту деталь на киноэкраны, то этот персонаж станет первым ЛГБТ-супергероем франшизы. Также эту роль может сыграть актриса Эль Фаннинг.
Ранее в сети появилась информация, что DC хотят снять сольный фильм с Дженнифер Лоуренс в роли Старгерл. Если это так, то в будущем зрителей ждет настоящая конкуренция между супергеройскими брендами. Напомним, в июне прошлого года актриса появлялась на больших экранах в образе Мистик в фильме "Люди Икс: Темный Феникс".
Ранее мы писали, что в сеть просочились детали о "Человеке-пауке 3".
Видео: YouTube / MARVEL Россия, iVideos, TheEllenShow
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