Мультсериал "Люди Икс ’97" не будет являться каноном киновселенной Marvel

Релиз проекта намечен на 20 марта.

В феврале 2024 года Disney представила в социальных сетях первый трейлер к продолжению культового мультсериала 1992 года "Люди Икс". Телевизионное шоу станет сиквелом оригинального проекта. Авторы предложат зрителям новые истории о знаменитых супергероях от студии Fox. Шоураннер Бо Де Майо пояснил поклонникам, что команда работает над созданием "собственного произведения". Это говорит об отсутствии прямой связи между анимационным проектом и событиями кинематографической и телевизионной вселенной Marvel. Разработчики будут развивать сюжет истории независимо от того, чтобы учитывать события, происходящие в других проекта от "Марвел". Официальная премьера "Люди Икс "97" запланирована на 20 марта. Шоу выйдет на стриминговой платформе Disney+.

Показан новый трейлер "Гражданской войны" Алекса Гарленда.

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment