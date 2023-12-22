Показан новый трейлер "Гражданской войны" Алекса Гарленда

Фильм выйдет в России 11 апреля.

Кинокомпания A24 выпустила в социальных сетях второй трейлер картины "Падение империи" или "Гражданской войны" (Civil War) от режиссёра Алекса Гарленда. Первый трейлер можно увидеть здесь. Фильм рассказывает об альтернативном будущем, в котором Америка оказалась затянута во внутренний конфликт между свои народом. В результате в ряде штатов начались боевые действия. В центре внимания окажутся обычные журналисты, которые освещают конфликт в стране и пытаются выжить в непростых условиях. В Актерском составе заявлены Кирстен Данст ("Человек-паук"), Джесси Племонс ("Ночные игры"), Кэйли Спэни ("Власть"), Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха") и другие.

В России фильм изначально был известен под названием "Судный день". Официальная премьера ленты изначально была запланирована на 16 мая 2024 года. Затем фильм переименовали в "Падение империи", а дату релиза создатели перенесли на 11 апреля. Мировая премьера картины состоится на день позже, 12 апреля.

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Фото и видео: YouTube / A24