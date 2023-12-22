Netflix выпустил трейлер исторической драмы "Ширли" от автора "12 лет рабства"

Релиз картины запланирован на 22 марта.

Американский стриминговый сервис Netflix представил в социальных сетях трейлер биографического фильма "Ширли" (Shirley). Постановкой и сценарием проекта занимался Джон Ридли. Он также является сценаристом оскароносного фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave). В актерском составе ленты заявлены Реджина Кинг ("Рэй"),Лэнс Реддик ("Джон Уик"), Терренс Ховард ("Железный человек") и другие. История расскажет о жизни американского политика Ширли Чисхолм, которая боролась за пост главы государства. В 1972 году женщина стала первым темнокожим кандидатом на пост лидера Белого дома. До этого, в 1968 году, она стала первой темнокожей кандидаткой, которую избрали в Конгресс США. Официальная премьера картины намечена на онлайн-ресурсе Netflix 22 марта.

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Фото и видео: YouTube / Netflix