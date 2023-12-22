Вышел зрелищный отрывок мультфильма "Кунг-фу Панда 4" с битвой По против ската

Премьера ленты в США запланирована на 8 марта.

Сервис Peacock представил в социальных сетях очередной отрывок из анимационного фильма "Кунг-фу Панда 4" (Kung Fu Panda 4), в котором главный герой сражается с огромным скатом, спасая от морского обитателя жителей деревни. Официальная премьера мультипликационной картины на территории США состоится уже в следующем месяце, 8 марта. Режиссёрские кресла заняли Майк Митчелл ("Шрэк навсегда") и Стефани Стайн ("Ши-Ра и непобедимые принцессы"). В проекте панде по имени По (Джек Блэк) предстоит занять место духовного лидера Долины Мира, однако для начала персонажу нужно отыскать и обучить достойного приемника на позицию Воина Дракона. Против По выступает могущественная колдунья Хамелеон (Виола Дэвис). Она готова противостоять герою, отправив против его команды соперников По из прошлого.

Напомним, что в озвучке мультфильма приняли участие Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец"), Дастин Хоффман ("Человек дождя"), Джеймс Хун ("Всё везде и сразу"), Брайан Крэнстон ("Во все тяжкие"), Иэн Макшейн ("Джон Уик 4"), Ке Хюи Куан ("Локи") и другие. Студия дубляжа Red Head Sound снова пригласила на русскую озвучку По Михаила Галустяна.

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Фото и видео: YouTube / Peacock Kids