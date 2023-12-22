Вышел геймплейный трейлер Sand Land от автора манги Dragon Ball

Релиз игры запланирован на 26 апреля.

Компания Bandai Namco совместно с ILCA представила в социальных сетях довольно продолжительный геймплейный трейлер для ролевого экшена Sand Land, в создании которого участвует Акира Торияма — создатель популярной манги Dragon Ball. Авторы пояснили, что проект перенесёт пользователей в дышащий на ладан мир. В этом пространстве люди и монстры страдают от нехватки питьевой воды. Игрокам придется исследовать бескрайние просторы в поисках бесценного ресурса, а также заняться обустройством целого города, наладить отношения с местным населением. на помощь в работе геймерам придут танки, прыжковые роботы и прочая техника, необходимая для того, чтобы не пересекать большие территории пешком. Транспортные средства можно будет улучшать при помощи апгрейдов. Компьютерная игра Sand Land выйдет в свет 26 апреля на таких платформах как PlayStation, Xbox Series и персональные компьютеры.

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Фото и видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment America