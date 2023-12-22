"Оппенгеймер" получил премию BAFTA как лучший фильм

Картина получила семь наград по итогам церемонии.

Биографическая драм "Оппенгеймер" была признана лучшим фильмом на 77-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Мероприятие прошло в Королевском фестиваль-холле в комплексе "Саутбэнк центр" в Лондоне.

Картина Кристофера Нолана обошла в этой номинации фильмы "Анатомия падения", "Оставленных", "Убийц цветочной луны" и "Бедных-несчастных". Также фильм получил еще шесть наград. Нолан был признан лучшим режиссером, а Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили статуэтки за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана соответственно. Остальные награды фильму вручили за победы в номинациях "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа" и "Лучший монтаж".

Напомним, "Оппенгеймер" вышел в мировом прокате 21 июля 2023 года. Фильм собрал в прокате свыше 950 млн долларов и стал самым кассовым байопиком в истории кино.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Хитмен. Последнее дело" с Майклом Китоном.

Видео: YouTube / BBC