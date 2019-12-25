В Будапеште оценили попытки премьер-министра отстранить от должности президента.

Решения действующего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра ведут европейскую страну к гражданской войне. Такое мнение выразил в интервью местному журналу Mandiner бывший президент Янош Адер, который руководил в Будапеште в период Венгрии с 2012 по 2022 года. Таким образом иностранный политический лидер прокомментировал планы коллеги по отстранению от власти действующего главу государства Тамаша Шуйока путем принятия поправок к конституции.

Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, последствия непредсказуемы... Мы можем погрузиться в эпоху холодной гражданской войны, в оруэлловский мир, где любовь на самом деле означает ненависть, мир - войну, а свобода - рабство. Янош Адер, экс-президент Венгрии

Напомним, что 22 июня Петер Мадьяр в рамках своего выступления парламенте сообщил законодателям о том, Тамаш Шуйок "точно перестанет быть президентом Венгрии примерно 20 июля". Премьер-министр Венгрии сообщил, что на следующей неделе национальное правительство внесет 17-ю поправку в основной закон. Она будет предусматривать возможность отзыва депутатами полномочий президента страны. В Венгрии президент избирается парламентом на пять лет по представлению премьер-министра. Шуйок занял свой должностной пост всего два года назад.

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