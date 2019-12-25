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Экс-президент Венгрии: решения Мадьяра ведут страну к гражданской войне
Сегодня, 12:21
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Экс-президент Венгрии: решения Мадьяра ведут страну к гражданской войне

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В Будапеште оценили попытки премьер-министра отстранить от должности президента.

Решения действующего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра ведут европейскую страну к гражданской войне. Такое мнение выразил  в интервью местному журналу Mandiner бывший президент Янош Адер, который руководил в Будапеште в период Венгрии с 2012 по 2022 года.  Таким образом иностранный политический лидер прокомментировал планы коллеги по отстранению от власти действующего главу государства Тамаша Шуйока путем принятия поправок к конституции.

Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, последствия непредсказуемы... Мы можем погрузиться в эпоху холодной гражданской войны, в оруэлловский мир, где любовь на самом деле означает ненависть, мир - войну, а свобода - рабство.

Янош Адер, экс-президент Венгрии

Напомним, что 22 июня Петер Мадьяр  в рамках своего выступления парламенте сообщил законодателям о том,  Тамаш Шуйок "точно перестанет быть президентом Венгрии примерно 20 июля". Премьер-министр Венгрии сообщил, что на следующей неделе национальное правительство внесет 17-ю поправку в основной закон. Она будет предусматривать возможность отзыва депутатами полномочий президента страны. В Венгрии президент избирается парламентом на пять лет по представлению премьер-министра. Шуйок занял свой должностной пост всего два года назад.

Magyar Nemzet: Запад опасается краха Мадьяра и возвращения Орбана.

Фото: pxhere.com

Теги: венгрия, гражданская война, петер мадьяр, янош адер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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