Премьер-министра Венгрии обвиняют в чрезмерно решительных действиях.

Чрезмерно радикальные шаги нового венгерского премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают опасения в странах коллективного Запада, поэтому они могут обернуться возвращением к руководству европейской страной Виктора Орбана. Соответствующей информацией с читателями поделилась местная газета Magyar Nemzet.

Поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права". <…> Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана. публикация иностранного СМИ

Напомним, что в начале июня в Будапеште прошли массовые протесты против нового венгерского правительства из-за действий премьер-министра Петера Мадьяра в отношении главы государства Тамаша Шуйока. Чиновник призывал представителя власти, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку в срок до 31 мая. Однако в реальности срок должностных полномочий Шуйока истекает весной 2029 года.

Мадьяр: из заявления саммита ЕС исключили слова об ускоренном приеме Украины.

ото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar