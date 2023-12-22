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Вышел новый тизер мультсериала "Люди Икс 97"

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Мировая премьера состоится 20 марта.

Киностудия Marvel представила новый тизер мультсериала "Люди Икс 97". Шоураннером и главным сценаристом проекта выступил Бо ДеМайо.

Сюжет продолжает историю культового мультсериала 1992 о команде мутантов после смерти их лидера профессора Икс. Им предстоит столкнуться с новыми угрозами. Отмечается, что некоторые актеры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из оригинального мультсериала. Мировая премьера состоится 20 марта.

Ранее мы сообщали, что "Оппенгеймер" стал победителем премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel, люди икс 97, мультсериал, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

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