"Оппенгеймер" стал победителем премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

Также фильм победил еще в шести номинациях.

Триллер Кристофера Нолана "Оппенгеймер" стал победителем премии кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Церемония вручения наград прошла в ночь на 11 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

В номинации за лучший фильм также боролись "Бедные-несчастные", "Убийцы цветочной луны", "Барби", "Маэстро", "Анатомия падения", "Прошлые жизни", "Оставленные", "Зона интересов" и "Американское чтиво". Также "Оппенгеймер" победил еще в шести номинациях, включая "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучший актер второго плана".

Напомним, "Оппенгеймер" вышел в мировом прокате 21 июля 2023 года. Фильм собрал в прокате свыше 950 млн долларов и стал самым кассовым байопиком в истории кино.

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Видео: YouTube / ABC News