В сеть просочились детали о "Человеке-пауке 3"

В частности, стало известно название третьей части франшизы.

Портал Cosmic Book News сообщил название третьей части франшизы о Человеке-пауке. Стало известно, что фильм Sony Pictures и Marvel будет называться Spider-Man: Home Run ("Человек-паук: Забег домой").

Подробности сюжета пока не раскрываются. Однако, по появившимся данным, Человеку-пауку предстоит удариться в бега после того, как его противник Мистерио раскрыл его личность. Предположительно, в новом фильме главному герою будет противостоять сын русского аристократа Крэйпен-охотник. На роль суперзлодея рассматривают Генри Кавилла и Джейсона Момоа.

Отметим, что Home Run – это термин из бейсбола, который описывает удар, способный принести победу одной из команд.

Премьера "Человека-паука 3" запланирована на 15 июля 2021 года. Однако из-за переноса съемок в связи с распространением коронавируса дата выхода может измениться. Главные роли в фильме исполнят Том Холланд и Зендея.

Ранее Том Холланд раскрыл некоторые подробности о съемках и сюжете.

Фото: Instagram / tomholland2013