Названа дата начала съемок фильма "Человек-паук 3"

Съемки будут проходить в Атланте, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии.

Британский актер, исполнитель главной роли в "Человеке-пауке", Том Холланд рассказал, когда стартуют съемки третьей части фильма. По его словам, съемочный процесс начнется в июле 2020 года в Атланте. Об этом пишет издание Inquirer.

По словам Холланда, съемки "Человека-паука 3" также будут проходить в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. Актер также раскрыл некоторые подробности сюжета. Он отметил, что в фильме точно будет сниматься Зендая. Какими будут отношения между ее героиней – Эм Джей – и Питером Паркером, сказать пока сложно.

Ранее мы писали, что "КиноПоиск HD" выпустит семь новых сериалов.

Фото: Instagram / tomholland2013