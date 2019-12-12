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Названа дата начала съемок фильма "Человек-паук 3"
Сегодня, 16:53
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Alena_Zinovieva

Названа дата начала съемок фильма "Человек-паук 3"

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Съемки будут проходить в Атланте, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии.

Британский актер, исполнитель главной роли в "Человеке-пауке", Том Холланд рассказал, когда стартуют съемки третьей части фильма. По его словам, съемочный процесс начнется в июле 2020 года в Атланте. Об этом пишет издание Inquirer.

По словам Холланда, съемки "Человека-паука 3" также будут проходить в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. Актер также раскрыл некоторые подробности сюжета. Он отметил, что в фильме точно будет сниматься Зендая. Какими будут отношения между ее героиней – Эм Джей – и Питером Паркером, сказать пока сложно.  

Ранее мы писали, что "КиноПоиск HD" выпустит семь новых сериалов.

Фото: Instagram / tomholland2013

Теги: супергерои, том холланд, человек-паук
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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