"КиноПоиск HD" выпустит семь новых сериалов

Компания "Яндекс", которой принадлежит сайт, ожидает прирост сотни тысяч новых зрителей.

Принадлежащий "Яндексу" сайт "КиноПоиск HD" собирается выпустить семь новых оригинальных сериалов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Новые сериалы появятся на сайте с марта по сентябрь текущего года. Их производство уже полностью профинансировано.

"Яндекс" ожидает, что каждый из проектов принесет прирост в сотни тысяч новых зрителей. В январе у "КиноПоиск HD" было около 1 млн активных подписчиков.

Сериалы будут доступны только подписчикам портала. В перспективе планируется начать сотрудничество с другими площадками.

Также стало известно, что на сайте "КиноПоиск HD" появится детский профиль с персональными рекомендациями. Подписка включит российские и зарубежные популярные мультфильмы. В их числе "Малышарики", "Барбоскины", "Буба" и др.

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