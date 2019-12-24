"КиноПоиск HD" выпустит семь новых сериалов

Принадлежащий "Яндексу" сайт "КиноПоиск HD" собирается выпустить семь новых оригинальных сериалов. Об этом сообщает "Коммерсант".
Новые сериалы появятся на сайте с марта по сентябрь текущего года. Их производство уже полностью профинансировано.
"Яндекс" ожидает, что каждый из проектов принесет прирост в сотни тысяч новых зрителей. В январе у "КиноПоиск HD" было около 1 млн активных подписчиков.
Сериалы будут доступны только подписчикам портала. В перспективе планируется начать сотрудничество с другими площадками.
Также стало известно, что на сайте "КиноПоиск HD" появится детский профиль с персональными рекомендациями. Подписка включит российские и зарубежные популярные мультфильмы. В их числе "Малышарики", "Барбоскины", "Буба" и др.
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Фото: pixabay.com
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