Стало известно, кем заменят Артемьеву в "Сватах-7"

Новой героиней может стать мама американца Джека – будущего мужа Жени Ковалевой.

Новость о том, что Людмила Артемьева больше не будет сниматься в "Сватах" потрясла многих поклонников сериала. Коллега актрисы по съемочной площадке Татьяна Кравченко предположила, что Артемьева осталась недовольна гонораром, который ей предложили за съемки в седьмых "Сватах". Якобы он оказался слишком маленьким.

Впрочем, вне зависимости от причины ухода, поклонники сериала вряд ли увидят в продолжении Ольгу Ковалеву, которую играет Артемьева. Но есть и хорошие новости. По данным "Пятого канала", вместо Ольги на экране появится новая героиня, мама американца Джека – будущего мужа Женьки.

Фотографии женщины уже попали в сеть. В кадре стройная блондинка в красном костюме совершает пробежку, по всей видимости, по Кучугурам – поселку, в котором проживает семья Будько.

Сейчас съемки седьмого сезона "Сватов" временно приостановлены. Команда отсняла зимние сцены и ждет улучшения погоды, чтобы возобновить работу. Осталось отснять летние эпизоды, и можно будет ждать выхода нового сезона.

Ранее исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов заявил, что "Сваты-7" появятся в эфире в 2021 году. В новых сериях герои вспомнят молодость, попадут в Россию XIX века и отгуляют свадьбу Женьки и американца Джека.

Премьера первого сезона популярного сериала состоялась в 2008 году. Шестой сезон показали телезрителям в 2013 году. В центре сюжета взаимоотношения людей внутри одной семьи. В самом начале интеллигентные городские жители Ковалевы противостояли колоритным селянам Будько.

Фото: кадр из сериала "Сваты", Instagram / life_of_svati