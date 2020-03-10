Её коллега Татьяна Кравченко предполагает, что причиной стали деньги.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась от съемок в "Сватах". Об этом рассказала Татьяна Кравченко.

Татьяна Кравченко предположила, что Артемьева не появится в седьмом сезоне "Сватов" из-за того, что её возмутил гонорар. Напомним, что в новом сезоне покажут историю любви молодых Будько. Героя актера Добронравова сыграет его же сын Виктор. А героиню Кравченко в молодые годы представит актриса Дарья Рыбак

Съемки новых эпизодов ведутся в Беларуси, в 40 км от Минска в деревне Дудичи. Ранее исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов назвал примерную дату выходу сериала. Актер заявил, что зрители увидят "Сваты 7" в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео со съемок седьмого сезона "Сватов".

Видео:Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95/YouTube