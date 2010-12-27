"Зенит" остался без европейской "футбольной весны"

Поражение от "Бенфики" не дало петербургскому клубу шансов на плей-офф Лиги Европы.

Игры 6-го тура группы G в футбольной Лиги чемпионов определили участников плей-офф турнира. В параллельных встречах между "Бенфикой", "Зенитом", "Лионом" и "РБ Лейпциг" определялись два лидера группы. Игра в Лиссабоне между португальским и российским клубами завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

За "Бенфику" отличились Франко Серви и Пиции, еще один гол в свои ворота забил Сердар Азмун. В параллельной встрече "Лион" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью - 2:2. Французы отыграли два мяча у немецкой команды.

Таким образом, в плей-офф Лиги чемпионов от группы G выходят "РБ Лейпциг" и "Лион", а "Бенфика" отправляется в весеннюю часть Лиги Европы. Петербургская команда покидает европейские клубные турниры в этом сезоне.

Ранее мы опубликовали стартовый состав команды и следили за ходом игры.

Фото: ФК "Зенит" / Telegram