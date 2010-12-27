Стал известен стартовый состав "Зенита" в матче с "Бенфикой"

Сейчас сине-бело-голубые занимают второе место в своей группе G.

Тренерский состав "Зенита" определился со стартовым составом команды в матче с "Бенфикой". Игра начнется на выезде в 23:00 по московскому времени.

С первых минут на поле появятся вратарь Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Братислав Иванович, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Для "Зенита" это станет завершающим матчем в групповом этапе Лиги чемпионов. На данный момент после пяти туров петербургский клуб занимает второе место в группе G с 7 очками. "Бенфика" с 4 баллами находится на четвертом месте. Тренер сине-бело-голубых сказал, что не боится, а уважает соперника, а команд ждет "интересный матч". Судить игру будет бригада испанских судей во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Ранее сине-бело-голубые одержали победу в домашнем матче с "Лионом".

Молодежная команда "Зенита" проиграла сверстиникам из "Бенфики" 10 декабря со счетом 1:0.

Фото: пресс-служба "Зенита"