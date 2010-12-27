Стало известно, кто будет судить матч "Бенфики" и "Зенита"

Встреча состоится 10 декабря в Лиссабоне.

Сегодня, 8 декабря, стало известно, кто будет судить игру петербургского "Зенита" с лиссабонской "Бенфикой". Об этом сообщили на сайте УЕФА.

Напомним, матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет 10 декабря в Лиссабоне. Встречу будет судить бригада испанских судей во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистентами рефери выступят Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Четвертым судьей назначен Сантьяго Хайме, а видеопомощником арбитра - Алехандро Эрнандес. Ассистентом видеопомощника арбитра станет Рикардо де Бургос.

После пяти туров "Зенит" занимает второе место в группе G с 7 очками. "Бенфика" с 4 баллами занимает четвертое место.

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