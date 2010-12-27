"Зенит" тонко подшутил над соперниками в чемпионате России

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" набрал 45 баллов, ближайший соперник - "Краснодар" - 35 баллов.

"Зенит" пошутил над соперниками по Российской Премьер-Лиге перед выходом на зимнюю паузу. Об этом пресс-служба футбольной команды тонко намекнула в "Твиттере" 7 декабря.

Количество очков, на которое команда обогнала своего соперника, сравнили с петербургской погодой.

В пятницу в Северной столице "Зенит" выиграл игру с "Динамо" со счетом 3:0. По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги петербургская команда стала недосягаемой для конкурентов.

Фото: ФК "Зенит" / Telegram / Twitter