"Зенит" тонко подшутил над соперниками в чемпионате России

"Зенит" пошутил над соперниками по Российской Премьер-Лиге перед выходом на зимнюю паузу. Об этом пресс-служба футбольной команды тонко намекнула в "Твиттере" 7 декабря.
Количество очков, на которое команда обогнала своего соперника, сравнили с петербургской погодой.
В пятницу в Северной столице "Зенит" выиграл игру с "Динамо" со счетом 3:0. По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги петербургская команда стала недосягаемой для конкурентов.
Фото: ФК "Зенит" / Telegram / Twitter
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