"Зенит" стал зимним чемпионом России по футболу

По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги петербуржцы оказались недосягаемы для конкурентов.

Матч между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" только что завершился в Северной столице. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол уже на шестой минуте встречи забил форвард Сердар Азмун. Вторым точным ударом с углового отличился капитан команды Бранислав Иванович. Третий гол в самой концовке первого тайма забил Артем Дзюба. Второй тайм голов не принес.

Однако игра запомнилась акцией фанатских объединений "Зенита" и "Динамо", одновременно на 40-й минуте покинувших трибуны в знак протеста против действий полиции.

Петербуржцы остаются недосягаемыми для конкурентов в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда уходит на зимний перерыв лидером чемпионата. Отрыв от "Локомотива" составляет 11 очков.

Отметим, что последний матч в 2019 году "сине-бело-голубым" предстоит провести на выезде. Соперником петербуржцев в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов станет лиссабонская "Бенфика". Начало встречи 10 декабря – в 23:00 по московскому времени.

Фото: Piter.TV