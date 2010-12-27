Итог первого тайма матча между "Зенитом" и "Динамо" подвел Дзюба

Форвард забил третий мяч в ворота Антона Шунина.

Первый тайм матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Динамо" из Москвы завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Матч проходит в Северной столице на стадионе "Газпром Арена".

В дополнительное время мяч в ворота гостей забил форвард Артем Дзюба. Однако гол его увидело меньшее количество болельщиков. На 40-й минуте встречи фанатские объединения "Зенита" и "Динамо" покинули стадион в знак протеста против действий полиции. Piter.TV опубликовал видео момента массового ухода.

Ранее в матче голами отличились Бранислав Иванович и Сердар Азмун.

Фото: Piter.TV