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Итог первого тайма матча между "Зенитом" и "Динамо" подвел Дзюба
Сегодня, 20:40
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fvbykov

Итог первого тайма матча между "Зенитом" и "Динамо" подвел Дзюба

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Форвард забил третий мяч в ворота Антона Шунина.

Первый тайм матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Динамо" из Москвы завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Матч проходит в Северной столице на стадионе "Газпром Арена".

В дополнительное время мяч в ворота гостей забил форвард Артем Дзюба. Однако гол его увидело меньшее количество болельщиков. На 40-й минуте встречи фанатские объединения "Зенита" и "Динамо" покинули стадион в знак протеста против действий полиции. Piter.TV опубликовал видео момента массового ухода.

Ранее в матче голами отличились Бранислав Иванович и Сердар Азмун.

Фото: Piter.TV 

Теги: зенит, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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