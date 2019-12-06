Видео: Болельщики "Зенита" и "Динамо" одновременно покинули стадион в Петербурге

Фанатские объединения уходят с "Газпром Арены" во время 40-й минуты матча между командами.

Концовка первого тайма матча 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" проходит без фанатских объединений. В знак протеста против действий полиции болельщики обоих клубов покинули трибуны одновременно на 40-й минуте. Видео ухода болельщиков записал корреспондент Piter.TV.

После себя болельщики оставили баннеры "Мы верим в тебя, Зенит!" и "Фанат - не преступник".

Ранее команда из Петербурга отличилась двумя забитыми мячами. В составе "Зенита" отличились Азмун и Иванович.

Отметим, что аналогично поступили болельщики тульского "Арсенала" и московского "Локомотива", покинувшие трибуны параллельного матча РПЛ на 30-й минуте.

Видео: Piter.TV