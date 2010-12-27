Стал известен стартовый состав "Зенита" в матче с "Динамо"

Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Тренерский штаб "Зенита" определился со стартовым составом команды в матче с "Динамо". Игра начнется на "Газпром Арене" в 19:30.

С первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Братислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Олег Шатов, Сердар Азмун, Александр Ерохин и Артем Дзюба.

Для "Зенита" это станет последнем домашним матчем в этом сезоне. Встреча пройдет в рамках Чемпионата России.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Артем Дзюба не продлевал контракт с сине-бело-голубыми.

Фото: ФК "Зенит"