  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гендиректор "Зенита": Артем Дзюба не подписывал с клубом нового контракта
Сегодня, 18:38
39
nadezhda_sib

Гендиректор "Зенита": Артем Дзюба не подписывал с клубом нового контракта

0 0

Пока что никаких официальных договоренностей нет.

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба не подписывал договора с сине-бело-голубыми. Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о заключении нового договора. 

По словам Медведева, на данный момент нет официальных и подписанных договоренностей, передало "Чемпионат". 

Ранее футбольный агент Александр Маньяков сообщил о том, что с Дзюбой согласовали новый контракт. Нынешний договор футболиста и петербургского клуба истекает 30 июня 2020 года. Гендиректор клуба сообщил о том, что говорить о контракте можно будет в следующем году.

Накануне суд оштрафовал болельщика "Спартака", который нецензурно выразился в адрес Артема Дзюбы. 

Фото: ФК "Зенит"

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии