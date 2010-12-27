Гендиректор "Зенита": Артем Дзюба не подписывал с клубом нового контракта

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба не подписывал договора с сине-бело-голубыми. Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о заключении нового договора.
По словам Медведева, на данный момент нет официальных и подписанных договоренностей, передало "Чемпионат".
Ранее футбольный агент Александр Маньяков сообщил о том, что с Дзюбой согласовали новый контракт. Нынешний договор футболиста и петербургского клуба истекает 30 июня 2020 года. Гендиректор клуба сообщил о том, что говорить о контракте можно будет в следующем году.
Накануне суд оштрафовал болельщика "Спартака", который нецензурно выразился в адрес Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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