Суд наказал футбольного болельщика за оскорбление Артема Дзюбы

Фанат использовал нецензурную лексику и призывал присоединиться к оскорбительным кричалкам других посетителей матча.

Футбольного болельщика привлекут к административной ответственности за нецензурные выражения в адрес игрока "Зенита" Артема Дзюбы. Мужчина свою вину отрицает, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как было установлено, во время матча между "Зенитом" и "Спартаком" Валерий Бевза оскорбил футболиста, причем произнес нецензурные слова в средство звукоусиления. Кроме того, фанат призывал присоединиться к нему другим болельщикам сектора.

Нарушитель утверждает, что он организовывал кричалки в поддержку московского клуба, но нападающего сине-бело-голубых не оскорблял.

Суд назначил Валерию Бевза наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. Кроме того, мужчине запретили посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в течение 1,5 лет.

Ранее за нецензурную брань наказали около 30 болельщиков "Спартака".

Матч "Зенит-Спартак" завершился со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба.

Фото: Piter.TV