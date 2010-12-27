Еще троих арестовали на 15 суток.

Число оштрафованных в Петербурге футбольных фанатов достигло 30 человек. Ранее Piter.tv писал о том, что районные суды вынесли постановления о наказании двух десятков болельщиков матча между "Спартаком" и "Зенитом". Им выписали штрафы в размере 500 рублей.

В Дзержинском районном суде трое человек не признали свою вину. Инстанция постановила арестовать их на 15 суток. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по городу. Мужчинам вменили статью о мелком хулиганстве. Гости Северной столицы нарушили порядок на Кирочной улице у дома 11. Туристы нецензурно выражались не реагировали на замечания. За это они проведут в заключении по 15 декабря.

Отметим, что все задержанные являются фанатами московского футбольного клуба "Спартак". Вечером 1 декабря петербургский "Зенит" одержал победу над столичными спортсменами. Это вызвало недовольство среди болельщиков "Спартака".

Фото: Piter.tv

