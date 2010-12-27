В Петербурге продолжаются массовые задержания болельщиков "Спартака"

Московская команда сыграет сегодня с "Зенитом" в 19:00.

Ночью в Петербурге прошли задержания болельщиков московского "Спартака", поделилось сообщество фанатов команды в Twitter.

"По итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками", – написали в сообщении.

Фанатов "Спартака" задерживали и вчера, 30 ноября, на стадионе "Смена". Предположительно, внимание правоохранительные органы проявили к молодым людям после скандирования кричалок про Артема Дзюбу.

Напомним, сегодня московский "Спартак" встретится с петербургским "Зенитом" в 18-м туре чемпионата России. Матч пройдет на "Газпром арене". Сине-бело-голубые выйдут на поле в лазурной форме.

Фото: twitter.com/SupportersNews