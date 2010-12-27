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Стало известно, в какой форме "Зенит" выйдет на матч со "Спартаком"
Сегодня, 10:52
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fvbykov

Стало известно, в какой форме "Зенит" выйдет на матч со "Спартаком"

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Цветом экипировки поделилась пресс-служба петербургского клуба.

Утром в воскресенье, 1 декабря, стало известно, что футболисты петербургского "Зенита" выйдут на домашний матч с московским "Спартаком" в лазурной форме.

Игра 18-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 19:00 на петербургской "Газпром Арене".

Напомним, вчерашний матч молодежных команд завершился победой "Зенита" со счетом 2:0. Кроме того, после матча сотрудники правоохранительных органов задержали болельщиков "красно-белых". Подробности пока не известны.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: зенит, рпл, спартак, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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