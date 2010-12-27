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В Петербурге задержали фанатов "Спартака"
Сегодня, 19:53
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fvbykov

В Петербурге задержали фанатов "Спартака"

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Информация о происшествии уточняется.

Днем в субботу, 30 ноября, после матча на стадионе "Смена" в Петербурге задержали фанатов московского клуба "Спартак". По предварительной информации, для общения с полицейскими отправились менее десяти болельщиков. Предположительно, внимание правоохранительные органы проявили к молодым людям после скандирования кричалок про Артема Дзюбу.

Напомним, встреча молодежных составов "Зенита" и "Спартака" завершился со счетом 2:0.  Голы забили Кирилл Косарев и Кирилл Кравцов.

Фото: @fanat1k / Twitter

Теги: зенит, спартак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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