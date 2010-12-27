Молодежка "Зенита" победила "Спартак"

Команде удалось отстоять результат первого тайма и не пропустить от принципиальных соперников.

Матч молодежного первенства России по футболу между составами "Зенита" и "Спартака" завершился победой петербуржцев со счетом 2:0. В первом тайме в составе хозяев поля отличились Кирилл Косарев и Кирилл Кравцов. Встреча состоялась на стадионе "Смена" в Петербурге.

Основной состав команды готовится к предстоящему матчу со "Спартаком" 1 декабря. Чтобы поддержать "Зенит", на клубную базу пришли болельщики клуба. Фанаты устроили шумную поддержку на тренировке футболистов.

Фото: vk.com/zenit