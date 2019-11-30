Фанаты "Зенита" устроили "огненную" тренировку для клуба

В сети появилось видео, на котором болельщики петербургского клуба устроили шоу с файерами и салютами на базе "Зенита".

На кадрах можно заметить, как фанаты сине-бело-голубых громко скандируют лозунги в поддержку футболистов, зажигают файеры и запускают в воздух фейерверки. Оглушительная поддержка болельщиков не нарушила ход тренировки "Зенита", основной состав которого готовится к матчу против московского "Спартака". Игра состоится 1 декабря на "Газпром Арене".

Между тем, молодежный состав "Зенита" уже победил москвичей со счетом 2:0.

Гендиректор "Зенита" высказался о предстоящем матче, а недавно стало известно, что форвард "сине-бело-голубых" Малком тренируется с бразильским футбольным клубом.

Видео: Ландскрона / YouTube