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Фанаты "Зенита" устроили "огненную" тренировку для клуба

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В сети появилось видео, на котором болельщики петербургского клуба устроили шоу с файерами и салютами на базе "Зенита".

На кадрах можно заметить, как фанаты сине-бело-голубых громко скандируют лозунги в поддержку футболистов, зажигают файеры и запускают в воздух фейерверки. Оглушительная поддержка болельщиков не нарушила ход тренировки "Зенита", основной состав которого готовится к матчу против московского "Спартака". Игра состоится 1 декабря на "Газпром Арене".

Между тем, молодежный состав "Зенита" уже победил москвичей со счетом 2:0.

Гендиректор "Зенита" высказался о предстоящем матче, а недавно стало известно, что форвард "сине-бело-голубых" Малком тренируется с бразильским футбольным клубом.

Видео: Ландскрона / YouTube

Теги: зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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