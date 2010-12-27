Нападающий "Зенита" Малком тренируется с бразильским футбольным клубом

"Коринтиас" на некоторое время станет площадкой для индивидуальных тренировок игрока.

Нападающий "Зенита" Малком приходит в форму после травмы и тренируется по индивидуальной программе, рассказало издание "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сейчас футболист тренируется вместе с бразильским клубом "Коринтиас" и чувствует себя лучше. В матче "Зенита" и "Динамо" в августе Малком повредил сухожилие на левом бедре, что ограничило двигательную функцию его ноги. В октябре игрока успешно прооперировали в Финляндии.

Ранее сообщалось, когда в общую группу "Зенита" вернутся Малком и Маммана.

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте