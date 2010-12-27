Нападающий "Зенита" Малком тренируется с бразильским футбольным клубом

Нападающий "Зенита" Малком приходит в форму после травмы и тренируется по индивидуальной программе, рассказало издание "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Сейчас футболист тренируется вместе с бразильским клубом "Коринтиас" и чувствует себя лучше. В матче "Зенита" и "Динамо" в августе Малком повредил сухожилие на левом бедре, что ограничило двигательную функцию его ноги. В октябре игрока успешно прооперировали в Финляндии.
Ранее сообщалось, когда в общую группу "Зенита" вернутся Малком и Маммана.
Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте
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