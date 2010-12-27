Стало известно, когда в общую группу "Зенита" вернутся Малком и Маммана

Процесс восстановления двух звездных легионеров петербургского клуба затянется еще на несколько месяцев.

Мировые спортивные СМИ уточнили информацию о сроках возвращения Эмануэля Мамманы и Малкома в состав "Зенита" после тяжелых травм. По данным Bobsoccer, оба футболиста не появятся в "общей группе" в 2019 году. Их восстановление идет по плану, но без приятных неожиданностей. Так, бразилец Малком должен восстановиться к зимнему сбору "Зенита". А Эмануэль Маммана закончит реабилитацию не раньше весны 2020 года.

Источники издания уточнили, что речь идет об ориентировочных сроках. Самые серьезные сложности у Мамманы: раньше середины весны 2020-го болельщики вряд ли увидят его игру. В его случае речь идет о частичном разрыве крестообразной связки левого колена, так что скорая реабилитация в этой истории просто невозможна.

Напомним, что "Зенит" приобрел Малкома у "Барселоны" минувших летом за 40 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах. Маммана достался петербуржцам за 16 млн евро, в этом году он также отыграл всего 2 матча.

Ранее мы писали, что Малком перенес операцию и выбыл до "зимней" паузы в РПЛ

Фото: ФК "Зенит"