Александр Медведев: "война" между "Зенитом" и "Спартаком" будет только на поле

Встреча команд двух столиц пройдет 1 декабря.

Генеральный директор петербургской команды "Зенит" высказался о предстоящем матче "Зенита" со "Спартаком", сообщило агентство ТАСС.

Встреча петербургской команды с московской состоится уже завтра, 1 декабря, в Северной столице.

Ранее нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба назвал предстоящий матч "футбольной войной". Гендиректор "Зенита" прокомментировал его слова:

"Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча. Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности "Спартака", все службы знают свои обязанности и права", – сказал Медведев.

Кроме того, он назван противостояние "Зенита" и "Спартака" принципиальным.

"Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди", – выразил надежду Медведев.

Piter.TV ранее сообщал, что "Зенит" уверенно обыграл "Лион" в Петербурге.

Фото: fc-zenit.ru