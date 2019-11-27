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"Зенит" уверенно обыграл "Лион" в Петербурге

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Теперь в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов петербуржцам предстоит матч в Лиссабоне.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" обыграл "Олимпик" из французского Лиона со счётом 2:0.

Первый гол под конец первого тайма забил Артём Дзюба, а на 84-й минуте преимущество удвоил Магомед Оздоев, отличившийся дальним ударом. 

Таким образом, петербургский клуб поднялся на вторую строчку в своей группе. Параллельный матч в группе между "Бенфикой" и "РБ Лейпциг" начнётся в 23:00 по московскому времени. В случае победы немецкого клуба петербуржцы гарантируют себе 3-е место в своем квартете G и "еврокубковую весну". 

Сине-бело-голубым предстоит игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором на выезде придётся сразиться с командой из Португалии. 

Ближайшая игра "Зенита" – 1 декабря в Петербурге. В матче РПЛ соперником станет московский "Спартак". 

Фото, видео: Piter.TV 

Теги: зенит, лига чемпионов, лион
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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