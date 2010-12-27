  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Болельщики "Зенита" уйдут с матча "Динамо"
Сегодня, 17:30
119
IRINA_CHALKINA

Болельщики "Зенита" уйдут с матча "Динамо"

0 0

Ранее фанаты "Спартака" призвали бойкотировать матчи РПЛ.

В пятницу, 6 декабря, стало известно, что болельщики "Зенита" уйдут с матча "Динамо". Об этом сообщает официальное фанатское объединение Ландскрона.

"Фанаты "Зенита" уйдут с матча с "Динамо" на 40-ой минуте встречи", 

—сказано в сообщении.

Напомним, что ранее крупное объединение фанатов московского футбольного клуба "Спартак" "Фратрия" обратилось к болельщикам клубов Российской премьер-лиги с призывом бойкотировать грядущие матчи 19-го тура. Болельщики призывают уходить на 40-й минуте с трибун. Это является ответной реакцией на задержание фанатов "Спартака". В ФК считают, что это необоснованная агрессия органов правопорядка и властей города.

Ранее мы сообщали о том, что экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов "Спартака" против задержаний.

Фото:Piter.TV

 

Теги: болельщики, динамо, зенит, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии