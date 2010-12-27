Ранее фанаты "Спартака" призвали бойкотировать матчи РПЛ.

В пятницу, 6 декабря, стало известно, что болельщики "Зенита" уйдут с матча "Динамо". Об этом сообщает официальное фанатское объединение Ландскрона.

"Фанаты "Зенита" уйдут с матча с "Динамо" на 40-ой минуте встречи", —сказано в сообщении.

Напомним, что ранее крупное объединение фанатов московского футбольного клуба "Спартак" "Фратрия" обратилось к болельщикам клубов Российской премьер-лиги с призывом бойкотировать грядущие матчи 19-го тура. Болельщики призывают уходить на 40-й минуте с трибун. Это является ответной реакцией на задержание фанатов "Спартака". В ФК считают, что это необоснованная агрессия органов правопорядка и властей города.

Ранее мы сообщали о том, что экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов "Спартака" против задержаний.

Фото:Piter.TV